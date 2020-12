Seit das kulturelle Leben mehr oder weniger stillgelegt wurde, arbeitet Schauspieler Berthold Biesinger in Mössingen in seinem Ausbildungsberuf als Schuhmacher. An feste Arbeitszeiten und das handwerkliche Arbeiten musste er sich erst wieder gewöhnen. Doch jetzt ist er mit seiner positiven Art kaum noch verzichtbar und hilft allen Mitarbeitern, einen optimistischen Blick in die Zukunft zu bewahren. mehr...