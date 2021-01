Auch wenn die Messkircher Fasnet dieses Jahr flachfällt, läuft die Produktion bei Konditor Hermann Brecht derzeit auf Hochtouren. Denn sein legendärer Katzendreck, eine mit dunkler Schokolade überzogene Nougatspezialiät in Form von Katzenhinterlassenschaften, wird in die ganze Welt verschifft. Brecht selbst ist ein echter Weltbürger: In Kanada half er Kollegen aus der Patsche, als diese mit einer Baumkuchenmaschine überfordert waren und in Japan wurde er von der Familie seiner Auszubildenden wie ein Schokoladenguru empfangen. mehr...