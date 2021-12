Wie Kaspar Reimold einen Bodensee-Tornado filmte

Apnoe-Tieftauchen mit zwei Flossen im See, in dieser Kategorie will Fabio Funno im Bodensee bei Wallhausen den deutschen Rekord brechen. Sein Ziel: 70 Meter in die Tiefe tauchen! Derzeit liegt der Rekord bei 65 Metern. Bis ca. 15 Meter muss er aktiv Schwimmen. Beim Abtauchen und Auftauchen orientiert er sich an einem Seil, mit dem er über eine Leine mit dem Handgelenk verbunden ist. Bei 70 Metern ertastet er Marken, die er als Beweis abreißen muss. Dies ist der erste Rekordversuch des 34-Jährigen überhaupt. Einen zweiten Versuch wird es nicht geben. Im Landesschau-Studio erzählt Fabio Tunno, was ihn zu diesem Apnoe-Rekordversuch getrieben hat und wie es ihm dabei ergangen ist. mehr...