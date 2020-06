An der Musikhochschule Freiburg finden die Aufnahmeprüfungen statt. Wegen den Corona-Einschränkungen musste man sich für Studenten aus dem Ausland etwas neues einfallen lassen. Jetzt kann der Studienbewerber Xie Xingjiang in Shanghai am Flügel sitzen und seine Tastenanschläge werden digital auf einen Flügel in Freiburg übertragen. Das ist zwar für alle Beteiligten noch recht ungewohnt, aber wenigstens kann das Vorspielen so überhaupt stattfinden. mehr...