Unter anderem mit diesen Themen: Howard Carpendale in Ötigheim *** Was ist dieses Windrad in Pforzheim *** Seniorenfreizeit "Urlaub ohne Koffer" *** Horst Franz, der Organisator des Rock of Ages-Festivals *** Zu Gast im Studio sind die Betreiber der abgebrannten "Eselsmühle"

Moderation: Florian Weber