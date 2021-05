Normalerweise wären hier Touristen aus der ganzen Welt. Doch jetzt sind coronabedingt Hotels und Geschäfte geschlossen. Nicht einmal einen „Kaffee to go gibt“ es an dem weltberühmten Touristenort. Alexander Brunner betreibt hier seit 50 Jahren mehrere Uhren- und Souvenirgeschäfte. Im Februar hat er Hilfe beantragt, bis heute ist nichts passiert. Zum ersten Mal in seinem Leben bangt Alexander Brunner um seine Existenz und die seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wenn er aus dem Fenster auf die einst voll belebte sogenannte „Goldküste“, die Seestraße blickt, ist alles menschenleer. mehr...