Wer in diesen Tagen in einem Impfzentrum gegen Corona geimpft wird, der bekommt das in der Regel in dem kleinen gelben Impfbuch vermerkt und bestätigt. Aber der gelbe Lappen soll bald ausgedient haben. Das jedenfalls ist der Plan der Europäischen Union. Die hat dieser Tage nämlich beschlossen, dass es bis Sommer einen so genannten digitalen Impfpass für alle Bürger in der EU für jeden geben soll. mehr...