Wie ein Zirkus funktioniert: Zeltaufbau

Die Artistenschule in Gschwend ist eine von nur dreien dieser Art in ganz Deutschland. Hier lernen junge Nachwuchsartistinnen und -artisten ihren Körper so unter Kontrolle zu haben, dass sie so mühelos durch die Luft schwingen können. In den Seilen hängen? Ist nicht, hartes Training steht jeden Tag auf dem Programm der Jugendlichen. Wir begleiten die 16-jährige Pia, die aus der Nähe der Schule kommt. mehr...