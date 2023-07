Wie beim SC Staig alle Generationen feiern

Als kleiner Junge schenkt ihm sein Onkel eine Angel und seitdem schlägt sein Anglerherz. Er studiert Agrarwissenschaft und wird Fischwirt. Durch seine Leidenschaft und Liebe zum Fisch kommt er in der ganzen Welt rum. Von dort bringt er unzählige Räucherfischrezepte mit, wird zum Räucherfisch-Experten und Genussbotschafter. Vom hippen Berlin zieht es ihn in die Uckermark und von dort treibt ihn die Sehnsucht wieder in die Heimat. Hier veredelt er die Fische aus der Region mit altem Räucherhandwerk und natürlich Schwarzwälder Tannenrauch. Im Landesschau-Studio erzählt er, was seine Leidenschaft ausmacht und warum für ihn die Einsamkeit in Freiamt-Mußbach das Paradies bedeutet.