Platz 3 mit 74 Stimmen bei der Online-Abstimmung und 88 "gefällt mir" auf Facebook (stand 4.3.2019, 13 Uhr). Flug in den Frühling - in der Lichtentaler Allee in Baden-Baden. Aufgenommen am 27. Februar von Robert Schwendemann.

SWR / Robert Schwendemann -

