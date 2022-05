Werden Sie Jurymitglied für den Publikumspreis!

Rafael Treite ist Veganer, Antialkoholiker und Nichtraucher. Noch besitzt er ein dreistöckiges Patrizierhaus in der Esslinger Altstadt. Loft, Rolex und italienischer Sportwagen - das alles wurde ihm irgendwann zu viel. Jetzt lebt er auf 9 Quadratmetern. Rafael Treite ist aufgewachsen mit 68er Eltern, in der Schule wurde er gemobbt. Im Landesschau-Studio erzählt er von seinem neuen Leben und was seine Lebensgeschichte damit zu tun hat. mehr...