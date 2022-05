An 2022 hat Comedian und Entertainer Christoph Sonntag große Erwartungen. Zum einen kann er zurück auf die Bühne nach zwei Jahren Corona-Pause. Auch ein Termin im Mai treibt ihn um: sein 60. Geburtstag. Im SWR Fernsehen ist er am Freitag um 20.15 Uhr wieder in seiner Paraderolle zu sehen. Als "Bruder Christophorus" liest er der Landespolitik die Leviten. Im Studio erzählt Christoph Sonntag, wie er es schafft, nie den Kopf hängen zu lassen und verrät, ob das auch für seinen "Sechzigsten" gilt. mehr...