Paul Ockenfuss gehört zum 41. Überwinterungsteam auf der Neumayerstation des Alfred-Wegener-Instituts in der Antarktis. Dort angekommen ist der Atmosphärenphysiker im Januar 2021, also im antarktischen Hochsommer. Mehr als ein Jahr wird er insgesamt in der arktischen Kälte bleiben, 13.000 Kilometer von zu Hause entfernt. "Wenn draußen der Sturm tobt, denke ich an die Pinguine“, so der Offenburger. Paul Ockenfuss hat in München Physik studiert und kam zum ersten Mal bei einem wissenschaftlichen Aufenthalt in Sibirien mit der arktischen Kälte in Kontakt. Im Landesschau Studio erzählt der Wissenschaftler, wie es sich in der dauerhaften Dunkelheit und eisigen Kälte lebt und wie einsam es auf der Neumayerstation sein kann. mehr...