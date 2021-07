Sabrina Hellstern aus Wannweil bei Tübingen hatte vor vier Jahren eine Idee: Bei vielen Operationen in Krankenhäusern arbeiten Chirurgen stundenlang in gebeugter Haltung. Gerade die älteren und erfahreneren Chirurgen klagen zunehmend über Schmerzen. Sabrinas neu entwickelte Stützvorrichtung soll in diesen Fällen helfen. mehr...