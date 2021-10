Wenn Bello in den Hundehort geht

Elliot ist eine Straßenmischung und sein Lieblingsplatz: das Sofa. Eigentlich sollte er ja in seinen Korb, doch der Hund weiß, wie er sich bei Herrchen durchsetzen kann. Maja, der kleine Jack Russell von Elfriede Beug in Kornwestheim, hat sein Frauchen voll im Griff: Oma Beug muss machen, was er will, die Wohnung hat er auch schon halb zerstört. Deswegen hat sie Hundetrainer ins Haus geholt und lernt schnell: Fehler bei der Tiererziehung macht immer der Mensch! mehr...