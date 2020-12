per Mail teilen

Michael Hoffmann aus Weingarten bei Karlsruhe war in den vergangen Monaten ganz schön unter Druck. Er verantwortet ehrenamtlich das Mega-Musical "Weihnachten neu erleben". Das multimediale Event sollte eigentlich Mitte Dezember vor 100.000 Zuschauern in der dm-Arena in Karlsruhe aufgeführt werden. Doch dann kam Corona. Statt das Projekt über den Haufen zu werfen, ging er mit seinem Team neue Wege