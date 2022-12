Die Keinarths leben seit über 20 Jahren in einer Wohnung in einem katholischen Pfarrhaus in Karlsruhe zur Miete. Doch jetzt muss das ältere Ehepaar raus. Weil der Pfarrer das ganze Haus für sich wolle, sagt das Paar. Weil die Gemeinde die Räumlichkeiten benötige, sagt die Kirche. Doch eine neue Wohnung können sich die Keinarths nach eigener Aussage mit ihren Renten nicht leisten.