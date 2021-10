Was tun, wenn der Sohn sich das Leben nimmt?

Als frisch ausgelernter Elektriker hatte er das Gefühl, am falschen Platz zu sein. Josef Krebs macht sein Abitur nach, studiert katholische Theologie und findet sich eines Tages in der Betriebsseelsorge. Heute ist er für die Diözese Rottenburg-Stuttgart als Fernfahrerseelsorger im süddeutschen Raum aktiv. Auf Rasthöfen oder bei Truckertreffen hört er von Brummifahrern aus aller Herren Länder, wo der Schuh drückt. Vor wenigen Tagen war er auf dem Rasthof Sindelfinger Wald bei Stuttgart im Einsatz. Im Studio berichtet Josef Krebs, was die Fernfahrer zu Corona-Zeiten umtreibt und wie er ihnen helfen kann. mehr...