Was Mensch und Hund glücklich macht

Beim zweiten Einzeldate wird es prickelnd! Elias entführt die 21-jährige Lara aus München an seinen Lieblingsort mitten im Schwarzwald. Doch das Wetter droht, das Date zum Platzen zu bringen…

Glasmacher Elias liebt seine Heimat: Schonach im Schwarzwald. Was ihm fehlt ist eine Frau in seinem Leben. Das soll sich nun ändern. Der 25-Jährige nimmt an einem spannenden Dating-Experiment teil: Stadt trifft Land. Kann daraus Liebe werden? mehr...