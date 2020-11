Harald Wohlfahrt war Jahrzehnte das Aushängeschild der Traube Tonbach in Baiersbronn. Als Spitzenkoch hat er geschafft, was keiner zuvor geschafft hat: 25 Jahre hintereinander holte er 3 Sterne für die Traube Tonbach. Am Samstag ist er 65 geworden. Ganz zur Ruhe setzen will er sich aber noch nicht.