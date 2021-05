Rainer Rappmann auf den Spuren von Joseph Beuys

Er war einer der bekanntesten Künstler Deutschlands nach dem Krieg: Joseph Beuys, der Mann mit dem Hut. Für viele ein Ärgernis, für andere der vielleicht bedeutendste Künstler seiner Zeit und auf alle Fälle ein Star auch jenseits der Kunstszene. Was kaum einer weiß: Dieser Joseph Beuys hatte enge Kontakte nach Baden-Württemberg. Sein berühmter Filzanzug wurde in Giengen an der Brenz gemacht, die Honigpumpe in Wangen im Allgäu. Und nach Achberg im Allgäu kam Beuys selbst viele Jahre lang jeden Sommer persönlich. Rainer Rappmann hat ihn damals dort kennen gelernt und hält bis heute die Erinnerung an Beuys wach.