Geschwister Hofmann kämpfen sich durch verregnetes Seekonzert

Waldo Weathers war 15 Jahre lang Saxophonist in der Band von James Brown, dem "Godfather of Soul". Jetzt macht der 70-Jährige am Grill seine Kohle. Er betreibt einen Imbiss am Fernsehturm in Stuttgart, wo er Soul Snacks verkauft. Das Geschäft führt er zusammen mit seiner Partnerin, die auch seine Managerin ist. Und weil er von der Musik nicht lassen kann, bastelt er in einem Degerlocher Studio gerade an einem Song über Rassismus.