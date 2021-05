Ein Beruf kann Berufung sein -| oder eine mega Belastung. Aber was dann tun, raus aus dem Job und einfach was Neues suchen? Das ist schwer, dachte sich Peter Bopp. Doch seine Arbeit in der Baubranche machte ihn immer unglücklicher. Der Ulmer zog erst die Notbremse, als er krank wurde. Heute hat er einen neuen Job. In einer Werkstatt für psychisch kranke Menschen betreut er Leute, die an einem "normalen" Arbeitsplatz keine Chance hätten. mehr...