Wakeboarden beim ersten Date von Elias und Maria

Glasmacher Elias liebt seine Heimat: Schonach im Schwarzwald. Was ihm fehlt ist eine Frau in seinem Leben. Das soll sich nun ändern. Der 25-Jährige nimmt an einem spannenden Dating-Experiment teil: Stadt trifft Land. Kann daraus Liebe werden? Glasmacher – ein Job, der fast ausgestorben ist. Elias brennt für dieses Handwerk – und will nun auch die beiden Stadtladies Maria aus Schwerin und Lara aus München dafür begeistern. Aber wie gefällt den Städterinnen das idyllische Schonach mit gerade mal gut 4.000 Einwohnern? mehr...