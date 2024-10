Wahl der Braunviehkönigin in Bad Waldsee

Kira Geiss besucht die Missionsschule in Unterweissach und hat gute Chancen in diesem Jahr Miss Germany zu werden. Die 20-Jährige ist im Halbfinale. Für Kira Geiss ist die Wahl zur Miss Germany aber nur ein Hobby, denn ihr Glaube und ihre Ausbildung am theologischen Seminar sind ihr wirkliches Anliegen und ihr Beruf als Diakonin ein echter Traumberuf.