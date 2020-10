Schon seit Februar sitzt die Primatenforscherin in ihrer Heimatstadt Tübingen fest. Wegen der Corona-Pandemie kann Sie nicht nach Indonesien zur ihren verwaisten Orang-Utan Kindern zurück. In Borneo, mitten im Dschungel, zieht die Verhaltensforscherin gemeinsam mit der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" die kleinen Menschenaffen groß um sie nach einigen Jahren wieder in die Wildnis entlassen zu können. In ihrer Waldschule für jungen Orang-Utans lernen sie alles, was sie fürs Überleben in der Wildnis wissen müssen. Am besten aber lernen die Affen, wenn es eine Ersatzmutter wie Dr. Signe Preuschoft vorlebt. mehr...