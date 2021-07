Die gebürtige Stuttgarterin ist eine Frau mit klaren Prinzipien. Drehbücher sind für sie wie Menschen kennenlernen - sie weiß schon nach Sekunden, ob das passt. Ein schwerer Autounfall hat ihrem Leben eine Wende gegeben. Als sie aufwachte, war für sie ihr bisheriges Leben auf der Überholspur zu Ende. Sie schreibt ein autobiographisches Buch, in dem sie nichts auslässt: mit 15 Suizidversuch, als junge Frau unzählige Männerbekanntschaften, Alkohol- und Drogenmissbrauch und als schönes Erlebnis ihre Hochzeit. Ausgerechnet darauf haben sich dann alle gestürzt, denn sie ist mit einer Frau verheiratet. Im Landesschau-Studio erzählt sie, was sie an "Spätzle arrabbiata" gereizt hat und was für sie das Leben lebenswert macht. mehr...