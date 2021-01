Der größte Campingplatz am See in Gohren bei Kreßbronn platzt in dieser Saison aus allen Nähten. Denn in Zeiten von Corona wollen die Menschen eine sichere Enklave der Muße und Erholung. Warum kommen Sebastian und Thomas aus Aulendorf in jeder freie Minute "an den Gohren"? Weil es nirgends auf der Welt für das Paar so viel Entspannung, Erholung und Toleranz gibt, sagen sie. mehr...