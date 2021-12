Von 0 auf 4000: Florian Webers Expedition auf den Mönch 3/5

Es geht los. Florian Weber bricht auf in die Schweiz mit Daniela und Robert. Mit Gondel und Bergbahn geht es nach oben, vorbei an der Eiger-Nordwand, wo die Jaspers schon viele Erfolge feiern konnten. Nach einer kurzen Etappe im Hochgebirge, vorbei an Gletscherspalten, wartet die erste Nacht in der Mönchsjochhütte. Sie ist zu dieser Jahreszeit geschlossen und eine unruhige Nacht in ungewohnter Höhe im Winterraum wartet auf die Expedition.