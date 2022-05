Fussball-Fan aus Nagold wird Seelsorger der Gemeinde

Der zweifache Familienvater sagt von sich: "Ich war nicht immer so fromm." Bis 2012 gab es für ihn nichts Größeres und Wichtigeres als den VfB Stuttgart. Er war in der Ultra-Szene aktiv, Fußball stand über seiner Familie. Bis er beschloss, sein Leben zu ändern. Er stellte sich in den Dienst der Kirche, um mehr für die Menschen machen. Neben Familie und Schichtarbeiten studierte der ehemalige Hauptschüler Theologie, machte 6,5 Jahre lang die Ausbildung und kann es jetzt kaum erwarten, ab Juni in den Kirchengemeinden im Schwarzwald aushelfen zu dürfen und Seelsorger zu sein - neben seinem Job beim Beschläge-Spezialisten Häfele.