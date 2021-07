Die beiden Rehkitze Gretel und Wilhelm haben ihre Mutter verloren. Ersatzmama Anne Steffen hat sie in den letzten Monaten liebevoll wieder aufgepäppelt. Nun wird es jedoch Zeit, dass die beiden wieder in den Wald zurückkehren. Damit sich Gretel und Wilhelm an die neue Umgebung gewöhnen können, ist Anne Steffen extra mit ihnen in einen Bauwagen am Waldrand umgezogen. mehr...