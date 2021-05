Mit der Boyband "Caught in the Act" wurde Eloy de Jong bekannt. Um sein Image als Mädchenschwarm aufrechtzuerhalten, verbarg er seine sexuelle Orientierung - bis zu seinem Coming-out 1999.Der Niederländer hat beim SWR 4 Kulturwasen am letzten Augustwochenende einen Riesenauftritt mit seinem neuen Album "Auf das Leben - fertig - los!" De Jong bezeichnet sein Album als Spiegelbild seines Lebens und widmet sich Themen wie Trauer und Schmerz. Er hat auch seine Autobiographie geschrieben. Unter anderem starb 2009 überraschend sein Ex-Freund Gately. Nur kurze Zeit später ein weiterer Verlust - der seines Sohnes bei einer Frühgeburt. Dennoch geht er mit Zuversicht und Spaß durchs Leben. Im Landesschau-Studio erzählt er von den Meilensteinen und Wendepunkten in seinem Leben. mehr...