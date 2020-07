Vier Zwillingsgeburten in drei Tagen

Das war viel Arbeit für die Ärzte und Schwestern des Schwarzwald-Baar Klinikums. In nur 36 Stunden brachten vier Mütter dort Zwillinge zur Welt. Alle sind wohl auf und gesund.

Eine plausible Erklärung hat der leitende Oberarzt Markus Keller dafür nicht. Die einen glauben es liegt am Wetterwechsel. Die anderen machen den Vollmond dafür verantwortlich.

Die Eltern haben in der Klinik übrigens nichts von den anderen Zwillingsgeburten mitbekommen, sondern erst nach der Entlassung. Nun haben sie sich zum ersten Mal alle getroffen.