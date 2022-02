Verstärkung für die Elefanten im Zoo Heidelberg

Was sie mit Bechern macht, da kann man nur staunen. Myriam Seitzer aus Schwäbisch Gmünd ist frischgebackene Weltmeisterin im Speed Stacking, also im Stapeln von Bechern. Die Sportart ist nicht weit verbreitet, in ihrer Familie ist Myriam Seitzer mit ihren flinken Händen jedoch nicht allein. mehr...