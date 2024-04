Gewinnen Sie Tickets für Mathias Richling

per Mail teilen

Mathias Richling ist einer der bekanntesten politischen Kabarettisten Deutschlands. Wir verlosen 3 x 2 Karten für seine Bühnenshow in Esslingen.

Er ist gerade 71 geworden und immer noch fit wie ein Turnschuh: Mit messerscharfem Verstand und Wortwitz bringt Mathias Richling brisante gesellschaftliche Themen aufs Tablett. Dabei begeistert er auch als begnadeter Parodist. Ob Ministerpräsident Kretschmann oder Innenminister Strobl, Bundesgesundheitsminister Lauterbach oder Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann - alle bekommen bei ihm ihr Fett weg.

Verlosung

Am 20. April 2024 tritt er mit seinem Programm "#2024" im Schauspielhaus Esslingen auf. Beginn ist um 19:30 Uhr. Für diesen Auftritt verlost die Landesschau Baden-Württemberg 3 x 2 Karten.

Teilnahmebedingungen

Einsendeschluss ist am Dienstag, 16. April 2024, um 23 Uhr. Die Gewinner werden per Email oder telefonisch benachrichtigt. Die Karten können an der Abendkasse der Württembergischen Landesbühne Esslingen abgeholt werden.