Wir verlosen exklusiv 5x2 VIP-Karten für den Landesschau-Erlebnistag mit Sonja Faber-Schrecklein beim Seenachtfest in Konstanz am 12. August 2023.

Kommen auch Sie zum Seenachtfest am Bodensee und erleben Sie eines der schönsten Seefeuerwerke Europas! Die Landesschau macht's möglich. Mit ein bisschen Glück verbringen Sie einen fantastischen Sommertag am See zusammen mit Landesschau-Reporterin Sonja Faber-Schrecklein. Dabei besuchen Sie den zweifachen Pyrotechnikweltmeister Joachim Berner. Er inszeniert auch dieses Jahr wieder das landesweit bekannte Musikfeuerwerk.

Das Feuerwerk sehen Sie aus der ersten Reihe, direkt vom Schiff aus. Zudem bieten wir Ihnen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen in den Fernsehübertragungswagen des SWR.

Einsendeschluss ist der 27. Juli 2023.