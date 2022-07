Mit der Landesschau zum Seenachtfest nach Konstanz

Wir verlosen exklusiv 4 mal 2 Karten für den Landesschau Erlebnistag mit Sonja Faber-Schrecklein beim Seenachtfest in Konstanz am 13. August 2022.

IMAGO IMAGO / bodenseebilder.de

Konstanzer Seenachtfest am 13. August 2022

Seit 70 Jahren findet in Konstanz das Seenachtfest statt – mit zweijähriger Unterbrechungen wegen Corona. In diesem Jahr gibt es endlich wieder ein spektakuläres Musikfeuerwerk, inszeniert vom zweifachen Pyrotechnikweltmeister Joachim Berner. Freuen Sie sich auf einen fantastischen Sommertag am See zusammen mit Landesschau-Reporterin Sonja Faber-Schrecklein.

Sie erleben das Seefeuerwerk aus der ersten Reihe, direkt vom Schiff aus. Davor weiht Sie Pyrotechnikweltmeister Joachim Berner in die Geheimnisse seiner Arbeit ein. Zudem gibt es einen Sektempfang und wir bieten Ihnen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der SWR Sendung über das Seenachtfest.

Einsendeschluss ist der 31. Juli 2022.