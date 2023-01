Gewinnen Sie VIP-Tickets für die Schwäbische Fasnet in Donzdorf

per Mail teilen

Die Landesschau Baden-Württemberg verlost exklusiv 4 x 2 Tickets für die Schwäbische Fasnet in Donzdorf am Sonntag, 12. Februar 2023.

Eigentlich ist sie längst ausverkauft: die dreistündige Prunksitzung in der Stadthalle im Fasnetsdorf Donzdorf. Mit der Landesschau Baden-Württemberg haben Sie die Chance, doch noch dabei zu sein – und ein attraktives Zusatzprogramm zu erleben:

4 x 2 VIP-Tickets zu gewinnen

Mit den VIP-Karten sind Sie schon am späten Nachmittag vor Ort, treffen die Stars der Fasnet Backstage und besuchen den SWR Übertragungswagen kurz vor der Live-Sendung. Die Prunksitzung erleben Sie aus nächster Nähe – verkleidet selbstverständlich. Keiner im Saal ist ohne Kostüm – noch nicht mal die Technik-Crew.

Großes Staraufgebot in Donzdorf

Hillus Herzdropfa, Dui do on de Sell, Frl. Wommy Wonder, alias Elfriede Schäufele und die Gscheidles bringen den Saal und die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Toben. Für ordentlich Stimmung sind auch die jungen Wilden der Schwäbischen Fasnet da: Micha von der Rampe, Carina Häusermann, das Donzdorfer Männerballett der Fußballjungs und Dia vom Kloschdrgässle. Mit dabei sind die hochkarätigen GardetänzerInnen vom Narrenbund Neuhausen und der Contacter Karnevalgesellschaft Gerlingen. Viel zu lachen gibt es auch bei den Musiknummern der Schrillen Fehlaperlen, der Zwillinge aus Donzdorf und den Doo Wop Girls.

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2023 um 0 Uhr.