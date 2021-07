Eigentlich ist Fridolin Stülpnagel aus Steinmauern Coach, vor allem für Führungskräfte. Er arbeitet dabei mit Pferden. Nun stellt er sich einer ganz besonderen Herausforderung. Er nimmt an einer Mustang-Challenge teil. Dabei werden 15 dieser Wildpferde aus den USA nach Europa gebracht. Trainer sollen sie innerhalb von 120 Tagen zähmen. Ende August werden sie in Aachen präsentiert und versteigert. Die Aktion soll Mustangs helfen, die in den USA zum Teil unter schwierigen Bedingungen in Auffangstationen leben. Fridolin Stülpnagel ist gerade mitten drin, im Training mit dem Mustang. mehr...