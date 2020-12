Ein Döner mit Zwiebeln und Knoblauchsoße ist ein intensives Geschmackserlebnis, dass nicht unbemerkt bleibt. Das bekommen nicht nur Gesprächspartner mit, sondern auch der Mensch hinter der Maske. Das Tragen eines Mundschutzes schützt andere vor Viren, unter der Maske bekommt man aber auch deutlicher mit, was man selbst so an Gerüchen ausatmet. mehr...