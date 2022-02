Bernadette aus Oberschwaben verliebt sich im Himalaya in einen indischen Mann. Rinku arbeitet am Frühstücksbuffet ihres Hotels. Eigentlich wollte Bernadette im Himalaya doch nur abschalten von ihrer unglücklichen Beziehung zu Hause. Doch Rinku fasziniert sie. Aber dann überfallen sie Zweifel. Will er vielleicht nur nach Deutschland? Was ist mit den kulturellen Unterschieden? Doch ihre Liebe ist größer als ihre Bedenken. Sie fährt noch einmal zu Rinku. Was dann passiert, ist eine unglaubliche Liebesgeschichte, die das ganze Leben der beiden verändert. mehr...