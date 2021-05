Diese Geschichte klingt so verrückt: Roland Josef Beer und Roland Friedrich Beer sind beide im gleichen Krankenhaus geboren und in Weingarten in Oberschwaben aufgewachsen. Beide haben beim Finanzamt eine Ausbildung begonnen und sich dort kennengelernt. Und von da an war ihr Leben gespickt von Verwechslungen, die sich kein Filmregisseur so ausdenken konnte. mehr...