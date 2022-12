Unterwegs mit dem Kältebus: Hilfe für Obdachlose

Weihnachten in Schwarz-Weiß. Nicht nur, wenn Schnee liegt. Schwarz-Weiß ging es im Fernsehen in den 50er und 60er Jahren zu. Da gibt es viel Traditionelles im Schwarzwald und im Main-Tauber-Raum. Doch in den Städten mutiert der Heilige Nikolaus bereits zum Weihnachtsmann.