Hotels sind manchmal Orte, die die Menschen in eine Traumwelt entführen und sie mit besonderen Ideen oder purer Freundlichkeit verzaubern. Bereits zum vierten Mal blickt SWR-Moderatorin Annette Krause hinter die Kulissen von Häusern, die das Besondere zu ihrer Philosophie gemacht haben. Sie lässt sich gerne alles zeigen und fasst auch mit an. Am eigenen Leib erfährt sie, was es heißt, alle Vorbereitungen zu treffen und die Erwartungen der Gäste zu erfüllen. Diesmal hat sie sich ausgefallene Winterunterkünfte ausgesucht. mehr...