Der Hegau ist seine Heimat und die sieht er jeden Tag von oben. Hobby-Pilot Michael Quetting verbindet seine Leidenschaft mit seinem Beruf. Als Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell ist er an Forschungsprojekten über Vögel beteiligt, startet auch mit den Tieren in die Luft. Bekannt geworden ist er als "Gänse-Papa", als er vor einigen Jahren sieben junge Gänse aufgezogen und sie mit seinem Ultraleichtflugzeug beim Flügge werden begleitet hat. Derzeit arbeitet er daran, wie sich Tauben orientieren. Mit seinem Ultraleichtflugzeug zeigt Michael Quetting Briefrauben den Weg und genießt dabei den Blick über Bodensee und Alpen. Im Landesschau-Studio erzählt er von seiner Leidenschaft fürs Fliegen wie ein Vogel und Fliegen mit Vögeln. mehr...