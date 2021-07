per Mail teilen

Trekking und Wandern mit Lamas ist voll im Trend. Aber kommt auch Pilgern mit Lamas an der Leine bei den Leuten gut an? Oder auch Gottesdienste mit Lamas? Das will die evangelische Landeskirche Württemberg herausfinden und hat dafür eine Pfarrerin beauftragt: Ulrike Schaich.