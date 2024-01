per Mail teilen

Harry Röhrle ist seit 2003 im Team der Wetterreporter. Der gebürtige Gomaringer schwärmt von den schönen Erlebnissen, die er jede Woche aufs Neue erlebt: "Mal ist es ein toller Sonnenaufgang oder nette Leute, die einen ansprechen", erzählt er.

"Ein schöner Drehtag war zum Beispiel, als wir vier Wetter-Jungs für unseren Jubiläumsfilm auf dem Feldberg und dem Klippeneck gedreht haben. Das war ein Wahnsinns-Tag, der auch lange im Gedächtnis haften bleibt. Aber auch der Moment, als ich im Juni beim Gipfel der Wetterfrösche den Medienpreis in Empfang genommen habe, war unglaublich", meint Harry Röhrle.

Der Schwabe lässt sich wie seine Kollegen von keinem Wetter aufhalten. Er hat schon knapp minus 30 Grad Celsius, aber auch über 40 Grad Celsius erlebt. "Dazu noch zehn Windstärken...aber Mensch und Maschine haben es überlebt!" In den Alpen allerdings ist die Kamera einmal beim Dreh von einer Föhnsturm-Böe erfasst worden, umgekippt und zu Bruch gegangen. "Wir wussten nicht, was wir machen sollten, aber dann haben wir doch eine Lösung gefunden und den Wetterbeitrag gerettet..."

Auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald fühlt sich Harry Röhrle am wohlsten, denn er liebt die Berge. Sein Lieblingswetter ist..."wenn ganz früh am morgen alles noch so schön ruhig ist. Wenn dann noch der Frühling beginnt, ist das Wetter perfekt!"