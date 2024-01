Ihr Herz schlägt für die Natur

Landesschau-Reporterin Aita Koha ist ein echtes Landeskind: Sie wuchs in Schwenningen am Neckar auf und ist seit 2009 mit dem Landesschau-Mobil in Baden-Württemberg unterwegs.

Aita Koha ist gerne draußen unterwegs - nicht nur für die Landesschau. SWR SWR - "Aita Koha" klingt weder schwäbisch noch badisch. Woher kommt der Name? Mein Vater war Este. Er ist nach Deutschland gekommen und hat hier meine Mutter kennen- und lieben gelernt, und so ist er hiergeblieben. Sie sind in Schwenningen am Neckar aufgewachsen. Wie hat Baden-Württemberg Sie geprägt? Ich bin auf der Baar großgeworden, so heißt die Region zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb, und immer viel in der Natur gewesen. Ich bin einfach wahnsinnig gerne draußen und habe dann ja auch Landschaftsökologie studiert. Ich liebe auch das Wetter bei uns, obwohl die Schwenninger immer sagen: "Bei uns ist es immer kalt, im Sommer wirds nicht richtig warm und der Winter hört nie auf." Sprechen Sie auch Dialekt? Ja, ich habe mit meiner Mutter immer schwäbisch gesprochen. Ich liebe Dialekte, vor allem das Schwäbische und das Badische, die haben etwas Liebenswertes. Zudem gibt es ganz viele Dinge, die kann man einfach nur im Dialekt ausdrücken. Aber ganz ehrlich: Badisch und Schwäbisch kann ich nicht so wirklich unterscheiden, weil ich in Villingen-Schwenningen großgeworden bin. Villingen ist badisch und Schwenningen ist schwäbisch, da verschwimmen die Dialektunterschiede. Was ist Ihr Lieblingsort in Baden-Württemberg? Im Land unterwegs - mit dem Landesschau-Mobil SWR SWR - Ein wunderbarer Ort, an dem ich zu jeder Jahreszeit gerne bin, ist das Schwenninger Moos. Das ist ein Naturschutzgebiet in Schwenningen, ein ehemaliges Hochmoor, das renaturiert wurde. Dort fühle ich mich richtig daheim. Auch der Bodensee ist irgendwie ein Magnet für mich, ein Anziehungspunkt. Aber das sind nur zwei von vielen schönen Flecken bei uns im Land. Was war Ihr Traumberuf als Kind? Hätten Sie gedacht, dass Sie mal Journalistin werden würden? Nein, das dachte ich wirklich nie. Als Kind wollte ich Tierärztin werden. Nach dem Abitur habe ich dann im Markgräflerland auf einem Bio-Weingut gearbeitet und ganz lange überlegt, ob ich nicht Weinbau studieren sollte. Hätten meine Eltern ein Weingut besessen, wäre ich heute Winzerin. Dessen bin ich mir sicher. Sie treffen bei Ihrer Arbeit viele unterschiedliche Menschen. Wer hat Sie am meisten fasziniert? Mich beeindrucken Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen. In Schönwald zum Beispiel habe ich eine Frau getroffen, die in einem Beruf arbeitet, bei dem man richtig anpacken muss. Sie ist Kunstschmiedin, hat zwei Kinder und leitet einen Familienbetrieb. Das alles macht sie mit Erfolg, viel Mut und Charme. Das hat mich sehr beeindruckt. Was war Ihr schönstes Erlebnis als Reporterin? Am meisten Spaß machen mir tatsächlich die Sachen, die anders laufen als geplant. Ich erinnere mich an einen Dreh in Schonach im Winter. Es hat in der Nacht über einen Meter geschneit und wir hatten keine Schneeketten dabei, mussten aber auf einen abgelegenen Hof. Mit dem Auto sind wir nicht hochgekommen, aber der Bauer hat uns kurzerhand mit seinem Kettenfahrzeug abgeholt. Bis zum Schluss war nicht klar, ob der Dreh klappen würde. Das sind für mich die besten Geschichten. Was fasziniert Sie daran, für die Landesschau in Baden-Württemberg unterwegs zu sein? SWR SWR - Es sind vor allem die Menschen, denen ich begegne. Und ich lerne immer etwas Neues – egal ob über einen Beruf oder über einen Ort. Egal wo ich hinkomme, es gibt wirklich immer etwas Spannendes zu entdecken. Auch eine kleine Gemeinde mit anderthalbtausend Einwohnern hat tolle Geschichten, die erzählt werden müssen und ins SWR Fernsehen gehören. Besonders freue ich mich darüber, wie herzlich wir überall aufgenommen werden. Die Menschen in Baden-Württemberg sind unglaublich hilfsbereit.