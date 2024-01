"In der Luft ist es am schönsten"

In Stuttgart aufgewachsen und geboren fühlt sich Michael Kost als echter Baden-Württemberger. Am liebsten genießt der Hobby-Pilot den Blick von oben aufs Land.

Herr Kost, wo in Baden-Württemberg gefällt es Ihnen am besten?

Ich lerne mit dem Landesschau Mobil so viele schöne Gemeinden kennen, dass ich keinen Lieblingsort habe. Und aufgrund meines Hobbys, der Fliegerei, bin ich überall in Baden-Württemberg unheimlich gerne. Es gibt kaum Länder mit einer größeren Vielfalt auf so engem Raum wie bei uns. Und diese Vielfalt erkennt man sehr gut vom Flugzeug aus.

Himmel oder Erde - wo sind Sie lieber?

Natürlich in der Luft (lacht). Von oben hat man den schönsten Blick. Den Reiz Baden-Württembergs machen aber auch die Leute aus, und die lernt man nun einmal am Boden kennen.

Sie sind in Stuttgart aufgewachsen. Sind Sie ein typischer Stadtmensch?

Von der Mentalität her bin ich eher ländlich ausgerichtet und gerne draußen in der Natur. Gleichzeitig lebe ich aber in der Stadt und freue mich an ihren Vorzügen. Was mich an Großstädten allerdings stört, sind die großen Kaufhäuser. Ich kaufe lieber in kleinen, inhabergeführten Läden ein. Die sind in großen Städten aber oft rar.

Haben Sie als Stuttgarter ein schwäbisches Lieblingsgericht?

Nein, aber ich esse gern regionale Produkte. Wenn ich an einem fremden Ort bin, dann bestelle ich dort kein Schnitzel mit Pommes, sondern probiere die Spezialitäten der Region. Das gilt auch fürs Bier. Es gibt viele kleine Brauereien in Baden-Württemberg, und die unterstütze ich gerne. Denn das Bier schmeckt von Brauerei zu Brauerei ganz unterschiedlich.

Herausragende Menschen aus dem Land - wer fällt Ihnen da ein?

Zum Beispiel Georg Gänswein aus dem Vatikan. Er hat sich bei den Mobil-Dreharbeiten viel Zeit für uns genommen, das hat mich tief beeindruckt. Oder auch Diane Herzogin von Württemberg habe ich kennengelernt.

Am faszinierendsten finde ich aber ganz normale Menschen, die schon viel erlebt haben. Diese Leute haben oft interessante und bewundernswerte Seiten und eine andere Sicht auf die Dinge.

Sie sind ja auch noch Wetterreporter. Was ist denn der größte Unterschied zum Mobil-Reporter?

Beim Wetter muss man früh morgens raus und liefert abends einen sendefertigen Film ab. Der straffe Zeitplan ist immer im Hinterkopf. Beim Mobil hingegen ist man mit dem Kamerateam eine ganze Woche an einem Ort. Man kann sich viel intensiver mit den Menschen und der Geschichte der Gemeinde auseinandersetzen. Ich genieße es, abends ins Wirtshaus zu gehen und dort mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Diese Chance hat man beim Wetter nicht.

Welche Qualitäten muss ein Mobil-Reporter mitbringen?

Man muss spontan sein und offen für alles Unvorhergesehene. Denn manchmal wird das Konzept, das man sich zurechtgelegt hat, nach fünf Minuten Dreh über den Haufen geworfen und man muss sich etwas Neues überlegen. Wichtig ist auch, sich den Leuten gegenüber zu öffnen und Vertrauen zu ihnen aufzubauen. Dadurch habe ich schon viele schöne und überdauernde Kontakte geknüpft.

Man munkelt, Sie seien leidenschaftlicher Sammler.

Das stimmt. Ich sammle alles Mögliche, vom Flugzeug- oder Eisenbahnmodell über Bücher bis zum Souvenir. Wenn ich irgendwo bei Dreharbeiten bin, nehme ich immer kleine Andenken mit - auch für die Zuschauer. In den Mobil-Rucksack stecke ich immer mal wieder ein Mitbringsel mehr rein. Dafür bin ich berüchtigt.