Der Fernsehturm zeigt ihre Heimat

Sie ist eine waschechte Baden-Württembergerin. Seit 2003 porträtiert die Stuttgarterin mit dem Landesschau Mobil Land und Leute und lässt sich von den Geschichten faszinieren.

Für das Landesschau Mobil bereist Petra Thaidigsmann ganz Baden-Württemberg. SWR SWR - Christian Mader

Frau Thaidigsmann, erinnern Sie sich noch an Ihre erste Mobil-Sendung?

Ja, da habe ich mich im Stuttgarter Fundbüro umgesehen. Es ist unglaublich, was die Leute alles verlieren und nicht wieder abholen. Das war eine spannende Geschichte. Seitdem reise ich durchs ganze Land und genieße die schönen Landschaften und den unterschiedlichen Klang: hier das Hohenlohische und dort das Schwäbisch auf der Alb. Bei Sonne ist die Arbeit wunderschön, aber auch frieren gehört zum Filmemachen dazu, denn oft ist es bitterkalt und nass.

Was macht für Sie die Besonderheit des Landesschau Mobil aus?

Es macht riesigen Spaß, mit dem Landesschau Mobil das Land zu erkunden und vor allem die Menschen kennenzulernen, sei es eine Kamelzüchterin, einen ungarischen Messermacher oder die Frauen im Backhaus. Dabei liebe ich es, mittendrin zu sein, das Brot aus dem Steinbackofen zu holen oder in der Brauerei den Gärschaum im Bierbottich abzuschöpfen - und natürlich auch hier und da zu naschen. Außerdem bin ich beeindruckt von all den leidenschaftlichen Tüftlern und den vielen mittelständischen Betrieben mit ihren Patenten. Da ist schon was dran an dem Spruch „das Land der Dichter und Denker“ - und eben der Tüftler! (lacht) Das Beste ist, dass ich immer wieder Themen ausgrabe, bei denen selbst die Alteingesessenen erstaunt sagen: „Ach, das gibt‘s hier bei uns?“

Wo in Baden-Württemberg gefällt es Ihnen denn am besten?

Es gibt so viele schöne Orte. Ich bin zum Beispiel gern in Tübingen, wo ich auch studiert habe. Die Stadt ist sehr lebhaft und kulturell ist viel geboten. Mit das schönste dort ist sicherlich, an einem Sommerabend eine Stocherkahnfahrt mit Grill an Bord zu machen. Und so finde ich es spannend, auch in den Mobil-Städten herauszufinden, was den Menschen dort wichtig ist. Oft ist es die Historie, weshalb ich schon sehr viel über die Landesgeschichte hier erfahren habe, sogar mehr als in meiner ganzen Schulzeit!

Sie sind ja in allen Landesteilen unterwegs. Begegnen Ihnen bei den Dreharbeiten eigentlich auch Rivalitäten zwischen Badenern und Schwaben?

Das ist ja keine Rivalität, sondern eher eine Kabbelei. Für mich spielt der Unterschied zwischen den Landesteilen keine Rolle, aber ich treffe immer wieder Menschen, für die hat die baden-württembergische Grenzlinie noch immer eine Bedeutung. Klar, Schwäbisch oder Badisch ist immer ein Thema. „Über Württemberg lacht die Sonne und über Baden die ganze Welt“ – oder war‘s umgekehrt? (lacht) Solche Sprüche höre ich schon öfters mal.

Durch Ihre Arbeit kennen Sie Baden-Württemberg sehr gut – machen Sie denn auch mal Urlaub hier?

Ja, es ist herrlich, im Schwarzwald Schneeschuhwanderungen zu machen und Schlitten zu fahren, am Bodensee die Sommertage zu genießen oder aber auf der Alb wandern zu gehen und die Höhlen aber auch die Landgasthöfe zu erkunden. Für mich ist aber auch der Blick über den Tellerrand wichtig, und der Flughafen ist ja zum Glück ganz nah an meinem Wohnort. Reisen gehört zu meinem Leben: Ich bin gerne am Meer und habe schon viel Zeit in Frankreich und Spanien verbracht.

Sie sind in Stuttgart aufgewachsen. Was macht die Region zu Ihrer Heimat?

Ich liebe die grünen Hügel, die Felder und Weinberge, die Stuttgart umgeben - und natürlich den Fernsehturm. Der gehört für mich unbedingt dazu.

Auch der Dialekt spielt für mein Gefühl von Heimat eine ganz wichtige Rolle. Wenn ich beispielsweise von einer Frankreichreise mit dem Zug zurückkomme und in das französische Gemurmel um mich herum mischen sich langsam wieder schwäbische Töne, dann wärmt mich das.

Welche landestypische Spezialität mögen Sie am liebsten?

Also für mein Leben gern mag ich Maultauschen, am allerliebsten die hausgemachten von meiner Mutter. Das sind die allerbesten! Und auch bei Linsen mit Spätzle und Saitenwürstle kann ich nicht widerstehen. Was aber tatsächlich auf Platz eins steht sind Brezeln – am liebsten jeden Tag!